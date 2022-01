La febbre del gioco é inarrestabile e pur di effettuare qualche puntata alle slot machine si fa qualsiasi cosa, come ad esempio spacciarsi per un’altra persona o, meglio, usando il suo green pass.

Protagonista di questa vicenda un giovane tortonese che pensava di farla franca ma non aveva fatto conti con i controlli disposti dai carabinieri della Compagnia di Tortona nell’ambito dei controlli sul rispetto della normativa anti Covid: i militari hanno trovato in una sala giochi un giovane, abitante in città, che ha mostrato il green pass di un’altra persona.

È stato ovviamente multato dai militari e allontanato dal locale.