Si sono conclusi nella serata di ieri i lavori per la posa di 26 nuove fioriere in città, comprese di piantumazione con nuove specie botaniche.

Le nuove fioriere, di due tipologie (650x650x700 e 920x920x1000) andranno ad arricchire l’arredo urbano di Voghera e sono state posizionate in Via Emilia (7), portici di piazza Duomo (11), via San Lorenzo (2), piazza Provenzal-San Rocco (2), Galleria Duomo (1), piazza Meardi (2) e via Mazzini angolo via Emilia (1).

Contestualmente alla posa delle 26 nuove fioriere, è stata completata la riqualificazione con la completa sostotizione delle specie botaniche le 19 fioriere di via Plana, le 6 fioriere di via Gola e le 2 fioriere di via Garibaldi.

La totalità delle fioriere ad oggi presenti, 53, sono state addobbate con le specie botaniche diverse: edera variegata, skimmia japonica, picea glauca (abete bianco), erica vulgaris, viola.

“Un lavoro che va nella direzione di un tessuto cittadino più curato – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici di Voghera Gian Carlo Gabba – e arricchito di 26 nuove fioriere che abbelliranno le vie di Voghera. Si tratta di quelle piccole grandi cose che sono sempre utili a rendere un contesto cittadino più vivibile e qualitativamente più attrattivo. Auspichiamo inoltre – specifica Gabba – che a questo impegno non seguano più atti di vandalismo come quelli registrati nelle scorse settimane e in questo senso speriamo che l’arredamento urbano venga trattato con rispetto e civiltà”.