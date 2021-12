L’Amministrazione di Bordighera a fianco degli esercizi commerciali cittadini per sostenere gli acquisti nei negozi di prossimità: da sabato 18 dicembre a venerdì 31 dicembre 2021 sarà sospesa la sosta a pagamento in tutti i parcheggi sul territorio comunale; al suo posto sarà istituita la zona disco per la durata di 120 minuti.

“Replichiamo anche nel 2021 l’iniziativa con cui, già lo scorso anno, avevamo concretamente supportato l’invito a scegliere i negozi di Bordighera” commenta il Sindaco Ingenito. “Si sta registrando un saldo positivo nelle aperture di nuovi esercizi, segnale di cui non possiamo che essere soddisfatti; continueremo a sostenere le attività commerciali con tutte le modalità che sono possibili, sicuri che la reciproca collaborazione darà frutti importanti per lo sviluppo della città.”

Gli abbonamenti in corso di validità nel periodo compreso tra il 18 ed il 31 dicembre 2021 verranno prolungati, per il numero di giorni non fruiti, dietro presentazione dell’abbonamento stesso presso l’Ufficio di Polizia Municipale.​