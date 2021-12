Un grave incendio si é sprigionato ieri sera, martedì 28 dicembre, in un’abitazione in via Gattinara a Castelnuovo Scrivia.

Sono da poco passate le 21 quando secondo la prima sommaria ricostruzione e per cause ancora in corso di accertamento, la mansarda dell’abitazione prende fuoco.

Gli abitanti della casa capiscono subito che si tratta di un incendio molto pericoloso perché il tetto é pieno di materiale altamente infiammabile e così, mentre uno di loro telefona ai Vigili del Fuoco di Tortona dando immediatamente l’allarme, gli altri cercano di spegnere le fiamme o di limitarne la propagazione, gettando acqua sul fuoco, ma é tutto inutile.

Quando, dopo pochi minuti i pompieri arrivano a Castelnuovo Scrivia l’incendio è già in fase avanzata e i Vigili del fuoco impiegheranno alcune ore prima di aver ragione delle fiamme e riuscire a spegnere l’incendio. E’ quasi l’una di notte quando la situazione torna alla normalità, ma il tetto nel frattempo é andato distrutto così come il materiale nella mansarda; l’impianto elettrico é stato gravemente danneggiato e ai pompieri non resta altro che certificare l’inagibilità dell’immobile che necessità di profondi interventi di ripristino.

I cinque componenti della famiglia che vi abita non possono rientrare e dovranno trovarsi un’altra sistemazione.