Regione Lombardia, con Decreto della Direzione Presidenza del 10.12.2021, ha approvato la graduatoria per l’attuazione del Progetto “Ufficio di Prossimità”, ammettendo la proposta presentata dal Comune di Voghera in qualità di Ente capofila del Piano di Zona dell’ambito territoriale Voghera e Comunità Montana Oltrepò Pavese.

Il Progetto, promosso dal Ministero della Giustizia, mira a creare punti di contatto tra la Giustizia e i cittadini per agevolare la fruizione dei servizi con particolare riferimento alla possibilità di accedere agli Istituti di protezione giuridica, soprattutto in materia di volontaria giurisdizione.

“L’obiettivo è promuovere un servizio giustizia più vicino al cittadino nelle aree più fragili e distanti dalle attività dei Tribunali ordinari – spiega l’Assessore alle Politiche sociali Federico Taverna – ciò anche a seguito della revisione delle circoscrizioni giurisdizionali avvenuta negli ultimi anni che ha comportato un profondo ridimensionamento degli uffici giudiziari tra cui la chiusura del Tribunale di Voghera. In questo modo diamo una mano ad accelerare i tempi per alcune richieste come quella di ottenere l’amministratore di sostegno, un forte segnale di vicinanza ai più fragili”.

L’Ufficio di Prossimità sarà attivato nel corso del 2022 a seguito della sottoscrizione di un Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia, Comune di Voghera e Tribunale di Pavia.

Il Progetto prevede un percorso di formazione specifica per gli addetti e la fornitura di arredi e strumentazione da parte di Regione Lombardia. L’Ufficio di Prossimità sarà aperto presso gli uffici del Settore Servizi Sociali in Via Rosselli. I cittadini residenti nei Comuni del Piano di Zona dell’ambito territoriale Voghera e Comunità Montana Oltrepò Pavese potranno ricevere informazioni e orientamento sugli istituti di protezione giuridica (tutela, amministratore di sostegno) e comunicare in via telematica con il Tribunale di Pavia in modo da annullare le difficoltà e i tempi di spostamento.