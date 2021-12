Ha vinto la prima tappa dell’ottava edizione di Una Canzone per Sognare Jounut Bontoiu , di Bassignana (AL), che ha cantato Casa di specchi di Matteo Romano, al ristorante Gran Gusto di Alessandria. Il secondo posto è andato a Mary Key, di Alessandria, che ha cantato Prom Queen; il terzo posto è andato a Luca Caltanisetta, sempre di Alessandria, che ha cantato Perfect Symphony.

Per gli over ha vinto Gianfrey, di Sezzadio (AL), che cantato il suo inedito E io rido, aggiudicandosianche il premio Special Award; il secondo posto è andato a Barbara Sciutto, di Lavagna (GE), che ha cantato Glicine di Noemi e il terzo posto è andato a JC Teddi, di San Damiano d’Asti, che ha cantato Frozen. Per le giovani proposte ha vinto Irene Furnari e al secondo posto Aggou B. Amir, di Alessandria; per i baby ha vinto Valentina Sabatini, di Asti, al secondo posto Ginevra Mandia, di Alessandria e Daria Cairo, di Asti.

Gli altri cantatnti in gara: Riccardo Graziano, Fulvia Maria Trovato, Mikey De Gama, Luna Denaro, Sebastiano Carrabino, Giulia Faraci, Maria Grazia Pierini, Arianna Borgoglio, Vittorio Bruzzo, Maria Busacchi e Giuseppe De Felice.

Per quanto riguarda il concorso di bellezza, Luana Denaro, di Alessandria, vince la fascia di Miss Bellezza in Movimento; Thiam Saliu, di Valenza, Mister Eleganza; Carola Fasciolo, di Alessandria, vince Miss Teenager; Ricardo Mulas, di Pecetto di Valenza, la fascia di Mister per Sognare e Una Miss per Sognare va a Valentina Lupu, di Novi Ligure (AL). La giuria era composta LeylaD (cantautrice italiana e membro dell’associazione Four Seasons), Carlo Prato (professore dimissionario del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e dell’orchestra Sinfonica della RAI di Milano, etc..), Davide Bostico (3°classificato al concorso nazionale di bellezza Il più bello d’Italia), Mario Cuzzetto ( membro dell’accademia del peperoncino) e Maurizio Farina (vincitore della categoria over 2018 di Una Canzone per Sognare).

Hanno condotto la serata Mauro Carrabs e katia Isgrò, direzione artistica di Mario Mossuto, audio Dj Max, della Service DMLD, coreografa delle miss Laura Sascau le riprese di Oliver Buzz e la fotografia di Andrea e Fabio.

Seconda tappa in programma il 15 gennaio 2022 al Village di San Salvatore con inizio ore 20.00.