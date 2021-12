Oggi 4 dicembre in un’unione di sentimenti la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco di Imperia festeggiano solennemente SantaBarbara, Patrona dei Marinai e dei Vigili del Fuoco, prescelta poichérappresenta la serenità del sacrificio di fronte al pericolo senza possibilità di evitarlo, ed eletta a patrona “di coloro che si trovano in pericolo di morte improvvisa”.

La Santa Messa è stata celebrata, nel corso della mattinata, presso la Collegiata di San Giovanni Battista di Imperia, in presenza delle massime Autoritàcivili e militari, in occasione della quale è data lettura dei messaggi augurali,

della Preghiera del Marinaio, e con cui è stato ricordato lo spirito di corpo e sacrificio che caratterizza quotidianamente uomini e donne della Marina Militare – Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco che svolgono i propri compiti

con senso del dovere, coraggio e dedizione.

