Venerdì 17 dicembre 2021, alle ore 21, presso il Teatro Sociale di Valenza si terrà, con il patrocinio del Comune di Valenza ed il sostegno della Consulta Comunale del Volontariato, lo spettacolo teatrale a scopo benefico “La Marcolfa”.

L’evento è promosso dalla Compagnia Teatrale ‘Ikeatrando’, diretta da Agata Tinnirello, che ritorna in scena sul palcoscenico valenzano proponendo alla cittadinanza il proprio adattamento di questa divertente commedia di Dario Fo.

“La Marcolfa” narra di una umile domestica (da cui l’opera prende il nome) di un marchese pieno di debiti. Nel castello, oramai in sfacelo, dove vivono si incrociano personaggi che si scontrano in vicende assurde e paradossali in chiave farsesca.

Il ricavato di questa serata sarà devoluto in favore delle attività degli Enti e delle Associazioni di Volontariato facenti parte della Consulta Comunale del Volontariato.

La prenotazione dei biglietti può essere effettuata anche ai seguenti contatti:

Consulta Comunale del Volontariato: 3206558044 (anche WhatsApp) oppure consultadelvolontariatovalenza@gmail.com

Francesco Nuzio: 3490993838

Parapharmacy Dott.ssa Graziella Santamaria in C.so Garibaldi 112

“Ringrazio la Compagnia Teatrale ‘Ikeatrando’” ha dichiarato Federico Violo, Presidente della Consulta Comunale del Volontariato “e personalmente Agata Tinnirello e tutti gli interpreti, che si distinguono sempre per passione e preparazione, per la sensibilità che hanno dimostrato scegliendo di sostenere ancora una volta il Volontariato della nostra Città. Ringrazio l’Amministrazione Comunale per il sostegno a questo evento, tutti i volontari e le persone di buona volontà che si stanno impegnando nella organizzazione, nonché il Teatro Sociale ed il suo personale, sempre cortese e puntuale, e rivolgo sin d’ora un pensiero di sincera gratitudine verso la generosità che i cittadini valenzani sapranno manifestare anche in questa occasione con la loro presenza a questo divertente e coinvolgente spettacolo.”.