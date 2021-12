Come tradizione, il 2 gennaio si rinnova il ricordo del Campionissimo Fausto Coppi, uno tra ipiù grandi talenti che lo sport abbia mai conosciuto. L’anniversario della morte del campione di ciclismo suscita sempre forti emozioni e nel giorno della sua scomparsa, avvenuta il 2 gennaio 1960, si rievocano le sue gesta, la cui memoria è ancora viva e presente.

Per rendere omaggio al più grande ciclista italiano di tutti i tempi, la Città di Novi Ligure ha organizzato una manifestazione che si terrà domenica 2 gennaio alle ore 16 presso il Museo dei Campionissimi. Si tratta di “Coppi e il diavolo. Ovvero quando il campionissimo incontrò Gioanbrerafucarlo”, uno spettacolo scritto e recitato dall’attore Davide Ferrari, in collaborazione con Gino Cervi, con le canzoni di Claudio Sanfilippo. La pièce è tratta da un famoso libro, che ha fatto di Coppi un vero personaggio da romanzo epico, scritto da Gianni Brera, ancora oggi considerato il più importante giornalista sportivo italiano. Brera racconta quello che si nasconde dietro la facciata: i retroscena della vita di un uomo con le sue debolezze, le sue gioie, i suoi errori, che ha scelto il duro mestiere di pedalare per vincere il diavolo che segue ognuno di noi e che per Coppi è stato dapprima la bicicletta, poi Bartali, poi la vita privata e infine la malaria mortale.

L’evento sarà presentato dalla giornalista Mimma Caligaris. Per partecipare è obbligatorio il green pass rafforzato (over 12) e l’uso della mascherina.

Si ricorda che fino al 15 gennaio 2022 è possibile visitare la mostra “Naturalmente Astratto”, un omaggio alla carriera di Alberto Boschi, tra i maggiori artisti del territorio che ha segnato la pittura del secondo Novecento. Per raccontare l’intensa poetica del suo percorso sono esposte circa 100 tele.

Nel periodo invernale il Museo dei Campionissimi osserva il seguente orario di apertura: venerdì 9 – 13 | 15 – 19; sabato, domenica e festivi 10 – 13 | 15 – 19

Giorni di chiusura: Natale (25 dicembre) e Capodanno (1° gennaio).

Per informazioni: tel. 0143 772 230 – 0143 772 266

museodeicampionissimi@comune.noviligure.al.it

www.museodeicampionissimi.it