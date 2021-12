I Vigili del fuoco lo hanno trovato riverso in bagno, probabilmente colto da infarto fulminante, ma fino a poche ore prima stava bene.

E’ accaduto ieri in un alloggio in via Rinarolo quando i pompieri di Tortona sono intervenuti perché un pensionato di 81 anni non dava più segni di vita.

A dare l’allarme, secondo la prima sommaria ricostruzione sono stati alcuni parenti che hanno parlato al telefono con l’uomo nel corso della giornata e quando lo hanno richiamato e lui non rispondeva più alle telefonate si so o preoccupati e hanno dato l’allarme.

I vigili del fuoco di Tortona una volta giunti sul posto hanno prima suonato al campanello e poi dopo alcuni tentativi andati a vuoto hanno forzato una finestra e sono entrati nell’alloggio trovando il pensionato a terra nel bagno, cadavere da poche ore.

Inutile l’intervento sul posto dell’ambulanza.