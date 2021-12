Persone che entrano al supermercato con la mascherina abbassata, in tutto o in parte (col naso fuori) che è come non averla, altre che indossano la mascherina di stoffa e non la FFp2 che equivale a non avere alcune difesa, altre ancora che indossano solo la chirurgica che consente di ridurre quasi del 50% la protezione e non del 95% come la FFP2; altre che invece la mascherina FFP2 la indossano ma è talmente sporca che chissà quando l’avranno usata per la prima volta.

IGNORANTI!! SVEGLIA!!

Ma non lo sapete che l’efficacia di una mascherina FFP2 (o di una chirurgica) dura al massimo 8 ore e indossarla dopo equivale a non avere alcuna protezione?

E chi entra in ascensore senza nulla? Non ha ancora capito che l’ascensore rappresenta uno dei luoghi più a rischio?

Per non parlare di coloro che mentre sei in coda al supermercato o davanti ad una vetrina ti vengono vicino da dietro a pochi centimetri di distanza e ti alitano contro.

IGNORANTI! SVEGLIA!

Ma non leggete giornali? Non guardate i tg?

Avete idea di cosa significhi morire soffocato dal Covid?

Per non parlare di quelli che vaccinati con due o tre dosi sono convinti di essere immuni al virus, e fanno quel cavolo che vogliono in barba alle norme!

IGNORANTI!! SVEGLIA!!

Ma dove vivete? Non sapete che il vaccino non preserva dal contagio e appena fatta la seconda o terza dose l’immunità è del 90% e scende clamorosamente dopo pochi mesi? Per cui anche se siete vaccinati potete prendere il Covid.

Non sapete che esiste il long Covid e tutti gli effetti collaterali che il virus può portare e a distanza di anni?

E dire che per tenere sotto controllo il Covid basterebbe seguire tre semplici regole: mascherina FFP2 al chiuso o all’aperto in caso di assembramenti, distanziamento sociale e pulizia delle mani.

Se nel 2020 tutti avessero seguito queste piccole norme, oggi il Covid sarebbe probabilmente debellato e invece dopo quasi due anni siamo qui a combattere con questo virus malgrado i vaccini, che anche a Tortona inizia a preoccupare. Già perché I dati sulla diffusione del contagio di ieri, venerdì 10 dicembre, a Tortona, erano i seguenti: 47 persone residenti in città risultano positive al Covid-19 (otto in più rispetto a lunedì scorso pari ad un incremento del oltre il 20% in 4 giorni); in ospedale si trovano tre pazienti positivi al Covid (+1), ricoverati nel reparto di terapia intensiva.

E chi dice che il Covid non esiste e facciamo allarmismo, per favore, faccia a meno di leggerci!