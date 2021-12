l Gruppo di Acquisto Solidale Tortona vi invita alla fiera mercato del biologico e degli stili di vita sostenibili.

Banchetti di prodotti principalmente biologici, di artigiani, commercianti, associazioni nell’ambito della filiera del riuso/riciclo e degli stili di vita sostenibili, dell’inclusione e della solidarietà.

orario

dalle ore 9 alle ore 19

programma

– ore 9.00/19.00 mercatino dei produttori biologici e banchetti espositivi degli artigiani e delle associazioni del territorio impegnate nelle tematiche degli stili di vita sostenibili – il trottolaio Rocco Cosca con le sue mirabolanti esibizioni

– dalle ore 10 giochi in legno autoprodotti a disposizione di grandi e bambini presso il banchetto del G.A.S. Tortona

– ore 16.00 letture di fiabe a cura della Libreria Namastè Book & Coffee, in via Emilia 168/a

– incursioni di GasBabbo Natale

– pacchetti regalo natalizi targati Gas Tortona! Porta la tua spesa al nostro banchetto e verrà confezionato in cambio di un piccolo contributo