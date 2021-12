La scorsa domenica, un bel sole ha accompagnato i partecipanti al Nataltrekking per le vie di Casale Monferrato. Dopo una serie di giorni tipicamente invernali, la luce e i colori sono stati i compagni di viaggio dei camminatori, guidati come sempre da Anna Maria Bruno.

La passeggiata, che ha preso il via dalla Sede operativa dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese con la visita alla mostra sui pipistrelli, è proseguita sul lungo Po fino alla Centrale di sollevamento delle acque del Ronzone, oggi sede del Collegio dei geometri: Giovanni Spinoglio ha illustrato ai presenti il funzionamento di turbine, pompe e tubi.

Alla centralina è stato allestito un presepe speciale, certo non tradizionale, pro Unicef: è rappresentata una Natività in fuga accolta su un barcone in mare.

Protagonista della seconda tappa il Castello dei Paleologi, dove nella Manica lunga, è esposta la mostra “Gold Explosions”, dell’artista valenzano Matteo Dossola, curata da Anselmo Villata. Autore e curatore, entrambi presenti, hanno accompagnato il gruppo durante la visita, descrivendo tecnica e significato delle opere.

Percorrendo nuovamente il lungo fiume, questa volta all’ora del tramonto, con la magia dei colori che tingono di rosa le Alpi, il gruppo è giunto al quartiere di Oltreponte, alla chiesa parrocchiale dell’Assunzione di Maria Vergine, per seguire, con la puntuale descrizione condotta da Beppe Puglia, le scene rappresentate negli ‘scogli’ (scenografie realizzate da don Renato Dalla Costa) come da antica tradizione del presepe napoletano di gusto barocco: la giusta conclusione del pomeriggio a tema natalizio!