Il Comune di Tortona informa che é disponibile il modulo per la richiesta di contributo/rimborso della Tassa sui Rifiuti 2020 per le attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o da restrizioni in ragione dell’emergenza Covid 19. Secondo quanto stabilito dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 28/6/2021 e dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 09/12/2021, infatti, è previsto un contributo/rimborso della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2020 in favore delle categorie economiche (utenze cosiddette NON domestiche):

• che sono state oggetto di chiusura obbligatoria nell’anno 2020 a seguito di disposizioni nazionali o locali;

• alle quali disposizioni nazionali o locali hanno imposto, nel corso dell’anno 2020 restrizioni all’esercizio dell’attività (es. limitazione del numero dei clienti), limitazioni alla modalità di svolgimento dell’attività (es. asporto, consegna a domicilio, ecc.), restrizioni dell’orario o dei giorni di apertura nell’arco della settimana rispetto a quelli ordinari;

• che hanno subito una riduzione dell’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi nel corso del 2020 di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi relativi al 2019.



Per la compilazione è necessario accedere con SPID o CIE: – abilitare al primo accesso il Servizio Modulistica on line, selezionando il tasto Gestisci i servizi e dando l’autorizzazione al trattamento dei dati;- salvare le modifiche;- infine accedere al modulo.Se non si dispone di credenziali SPID o CIE, si può compilare il modello PDF da inviare via PEC a comune.tortona@pec.it

Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione è fissato per il 23 dicembre 2021. La destinazione avverrà sotto forma di contributo/rimborso a ristoro degli importi pagati o dovuti per la parte variabile della Tassa sui Rifiuti 2020. Per le utenze che hanno provveduto al regolare versamento della Tari 2020, il rimborso verrà inserito come voce “rimborso Covid 19 anno 2020” nella bolletta che la società Gestione Ambiente emetterà all’inizio del 2022 a saldo del pagamento per la Tariffa Rifiuti Corrispettiva 2021. A fronte di insoluti, il Comune provvederà alla loro regolarizzazione a compensazione degli stessi.