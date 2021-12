Si segnala che a partire da domani 28 dicembre per motivi precauzionali sono sospese le visite dei parenti dei degenti nei reparti di degenza.

Per la consegna degli effetti personali dei degenti i parenti si dovranno accordare con il personale dei reparti senza entrare negli stessi.

Si ricorda, inoltre, che secondo le disposizioni del Dirmei, sono sospese le attività non urgenti, ossia le visite differibili e programmate e gli interventi elettivi non oncologici. Rimangono invariate le prestazioni urgenti e i ricoveri urgenti, quelli oncologici e i ricoveri in Ostetricia.