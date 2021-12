La situazione sarebbe da allarme rosso se fossimo in presenza della variante Delta o delle precedenti, ma per fortuna, stando ai primi dati scientifici, confermati anche dall’ospedalizzazione che si si registra a Tortona, questa variante Omicron non sembra così pericolosa e letale come quelle che l’hanno preceduta.

I dati comunicati dal comune di Tortona, tuttavia possono far rabbrividire perché negli ultimi quattro giorni il numero dei positivi al Covid ha subito una vera e propria impennata ed é salito dell’ 88,7% in soli quattro giorni ma, almeno per ora non sono aumentate le persone ricoverate presso l’ospedale.

I dati sulla diffusione del contagio di oggi, lunedì 27 dicembre, a Tortona, infatti, sono i seguenti: 151 persone residenti in città risultano positive al Covid-19 (+71 rispetto a lunedì scorso); in ospedale si trovano sempre nove pazienti positivi al Covid ( = ), due ricoverati nel reparto di terapia intensiva, uno in semintensiva, mentre gli altri sono sottoposti a cure di media intensità.

Non siamo scienziati né virologi e invitiamo tutti a continuare nell’uso delle mascherine e delle protezioni come pulizia delle mani e distanziamento sociale ma a differenza di tanti altri giornalisti che non ne parlano, non possiamo fare a meno di notare che di altre malattie respiratorie come raffreddore e influenza che negli anni scorsi in questo periodo pullulavano, si parla molto poco.

Più della metà dei positivi, inoltre sono asintomatici.

Certo il Covid é ben altra cosa e non può essere certo paragonato ad influenza anche perché non sappiamo quali effetti a lungo termine potrebbe avere neppure nei confrotni di chi non ha sintomi, quindi nel dubbio é bene cercare di non prenderlo e riteniamo doveroso fare tutto il possibile per evitarlo.

Siamo sempre stati sostenitori dei vaccini e continuiamo ad esserlo, ma se il Covid va in questa direzione cioé diventa più virulento e meno letale, questo può essere sicuramente positivo, perché significa che il virus sembra indebolirsi e forse abbiamo imboccato la strada giusta per uscirne.