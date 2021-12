Domenica mattina, 5 dicembre, dalle 9 alle 12,30 i volontari dell’associazione “Franca Cassola Pasquali” saranno presenti sul sagrato della Chiesa Parrocchiale di Molino dei Torti. Acquistando un vasetto di miele prodotto dall’apicultrice Maria Carla Gulminetti di Sarezzano, si potrà sostenere l’Unità di Senologia dell’Ospedale di Tortona, Breast Unit provinciale.

Lo slogan scelto che accomuna queste iniziative, dopo Castelnuovo ora a Molino e la domenica successiva, 12 dicembre ad Alzano Scrivia, è legato all’attività di prevenzione promossa dall’associazione ed infatti: “La prevenzione e la ricerca non si possono e non si devono fermare.

Aiutaci a curare chi ha bisogno di essere curato!”. Un impegno importante per consolidare ulteriormente il ruolo di una struttura di primaria importanza per il nostro territorio ma non solo, qual è appunto l’Unità di Senologia dell’Ospedale di Tortona, riconosciuta dal Ministero della Salute “eccellenza in Italia per la ricerca, diagnosi e cura del tumore al seno”.