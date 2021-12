Confermati i 4 Frecciabianca tra Milano e Ventimiglia

· Nuovo San Fruttuoso link, treno + battello in un unico biglietto

Genova, 2 dicembre 2021

Scegliere il treno per i propri spostamenti viaggiando in totale sicurezza per un rinnovato modello di trasporto collettivo e integrato secondo i principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance.

È questo il principale obiettivo di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) nella prossima stagione invernale con il nuovo orario 2021-2022, in vigore da domenica 12 dicembre, presentato oggi da Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.

Con l’orario invernale i nuovi treni regionali Pop dalla Liguria raggiungeranno la Lombardia e inizieranno a circolare sulla linea Genova-Milano. Fino a 8 corse giornaliere con 804 posti offerti ciascuno (calcolati con il limite di capienza dell’80% consentito dalla normativa), grazie all’utilizzo di un convoglio a doppia composizione, offriranno ai viaggiatori un viaggio confortevole con una miglior livello di performance e accessibilità, una maggiore affidabilità grazie alla telediagnostica ed elevati standard di security (telecamere e monitor di bordo con riprese live).

I nuovi treni sono stati progettati per facilitare salita e discesa delle persone a ridotta mobilità e, inoltre, sono presenti postazioni dedicate alle persone con disabilità collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici, così da ridurre al minimo gli spostamenti all’interno del treno.

Dal 12 dicembre circoleranno 12 collegamenti Regionali aggiuntivi tra Tende e Limone Piemonte consentendo di raggiungere comodamente la località sciistica piemontese.

Dalla primavera sarà attivo in Liguria il “San Fruttuoso Link”, con opportunità di collegamenti treno+battello che permettono di raggiungere, con un unico biglietto, la Baia di San Fruttuoso dalla stazione ferroviaria di Camogli.

Confermati anche per la stagione invernale i quattro Frecciabianca, attivati a luglio, che continueranno a collegare Milano con Genova e la riviera ligure di Ponente fino a Ventimiglia, insieme ai 6 Intercity Milano-Ventimiglia, ai 16 Frecciabianca e Frecciargento per Roma, 16 Intercity per la riviera di levante e la Toscana e ai 6 Intercity e 2 Frecciabianca per Torino. Inoltre saranno 22 gli Intercity disponibili tra Milano e Genova, due Frecciargento tra Genova-Milano e Venezia e due Intercity tra Ventimiglia-Genova e Roma.

Sarà sempre attivo anche il collegamento diretto con autobus tra la stazione ferroviaria di Genova Sestri Ponente e l’Aeroporto Cristoforo Colombo, il “Genova Airlink” che permette di imbarcarsi dall’aeroporto di Genova lasciando a casa la propria auto e arrivando direttamente in aeroporto con un unico biglietto. Il viaggiatore proveniente da qualsiasi località fuori Genova potrà acquistare il suo biglietto scegliendo direttamente la destinazione “Genova Aeroporto Cristoforo Colombo”, in un’unica operazione su tutti i canali d’acquisto Trenitalia, includendo il viaggio in treno e il collegamento Genova Airlink con arrivo all’ingresso del Terminal.

PROMOZIONI

A chi sceglie di restare in Italia alla scoperta del territorio nazionale, Trenitalia riserva offerte dedicate per spostarsi a bordo di Frecce, Intercity e Regionali.

Per i viaggi programmati nell’inverno 2021/2022 con l’Alta Velocità e Intercity sono disponibili tariffe speciali e riduzioni con i programmi Me&You, Young e Senior. I titolari di CartaFRECCIA potranno usufruire di sconti dal 20 al 50%, mentre, con la promo Insieme, per gruppi da 3 a 5 persone le riduzioni partono dal 35 fino al 50%. I bimbi fino a 15 anni viaggiano gratis.

Novità a partire dal 18 dicembre, la possibilità di ottenere il rimborso al 90% fino a due giorni prima della partenza anche per i biglietti in tariffa Economy e Supereconomy, aggiungendo l’opzione rimborso in fase di acquisto.

Se si sceglie di viaggiare senza limitazioni su Trenitalia Regionale, per qualsiasi destinazione nei weekend, dal 18 dicembre al 27 marzo, è possibile acquistare la promo Weekend Insieme a soli 22 euro. Nello stesso periodo, ogni ragazzo fino a 15 anni viaggia gratis il sabato e la domenica con la promo Junior Weekend, se accompagnato da adulto over 25 pagante.

Se invece si desidera organizzare il proprio tour personalizzato alla scoperta del Bel Paese con i treni regionali, le promo Italia in Tour dell’orario invernale permettono di spostarsi per 3 giorni senza limiti a 29 euro e per 5 giorni senza limiti a 49 euro, mentre per i ragazzi il prezzo è di 15 euro per 3 giorni e 25 euro per 5 giorni.

Per i titolari di un abbonamento regionale è confermata la Promo Viaggia con Me, per viaggiare in due ovunque al prezzo di un solo biglietto.

In occasione di alcune Giornate mondiali e internazionali, si potrà viaggiare con lo sconto del 50% sui biglietti di corsa semplice acquistati attraverso il canale on line. Appuntamento domenica 16 gennaio con la Giornata Mondiale della Neve e domenica 20 marzo per festeggiare la Giornata Mondiale della Felicità.

Infine, da febbraio sul sito trenitalia.com e su App Trenitalia sarà possibile acquistare un nuovo speciale Pass per viaggiare illimitatamente in un’intera Regione per un mese, pensata per coloro che si spostano quotidianamente per lavoro o affari verso destinazioni sempre diverse, o per chi voglia, nel proprio tempo libero viaggiare alla scoperta delle meraviglie nella propria regione.