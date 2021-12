Nell’ambito dei progetti di educazione stradale che vedono da anni impegnato il Corpo di Polizia Locale di Casale Monferrato, si sono recentemente conclusi una serie di incontri formativi all’Istituto di istruzione superiore Cesare Balbo.

L’istituto scolastico, nell’ambito del proprio progetto Una patente per camminare, ha richiesto la collaborazione della Polizia Locale per affrontare un percorso educativo che mira a una maggiore sensibilizzazione all’educazione civica e alla cultura della sicurezza stradale.

Gli incontri formativi, tenutisi nei mesi di ottobre e novembre in presenza nei plessi scolastici Palli e Lanza, hanno coinvolto dodici classi e oltre duecento studenti. Tra le tematiche trattate, vista l’età degli studenti, anche argomenti più specifici legati all’abuso dell’alcol e all’uso degli stupefacenti.

L’iniziativa è anche il naturale proseguimento del progetto Scuole Sicure, realizzato dal Comando della Polizia Locale che, oltre a prevedere l’installazione di impianti di videosorveglianza nelle adiacenze di alcuni plessi scolastici cittadini, prevedeva proprio momenti formativi e di discussione partecipata con gli studenti sul tema del contrasto all’uso e alla diffusione della droga tra i giovani.

«È stata una esperienza estremamente positiva e accrescitiva per noi – ha sottolineato il Comandante della Polizia Locale, Vittorio Pugno – Generalmente, infatti, la Polizia Locale svolge progetti di educazione stradale rivolti agli studenti delle scuole primarie, quindi incontrare studenti in età adolescenziale, alcuni prossimi al conseguimento della patente di guida, ha permesso di affrontare tematiche volte a consolidare la consapevolezza della validità delle regole morali e sociali in un ambito qualificato quale quello dell’istituzione scolastica».

