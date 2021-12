Dal 16 al 22 dicembre si svolgeranno, in via Cascione, i tradizionali Mercatini di Natale valorizzati da un programma ricco di eventi per tutti. La manifestazione avrà inizio nel pomeriggio di domani, giovedì 16 dicembre, nella parte pedonale della via.

L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato al Commercio del Comune di Imperia con il Comitato San Maurizio, coinvolgerà artigiani, prioritariamente del territorio, che presenteranno una vasta gamma di oggettistica natalizia fatta a mano e di manifattura artigiana: dal legno alla ceramica, fino alla lavorazione delle cere con profumeria artistica. Oltre a ciò, sarà possibile trovare eccellenze territoriali e prodotti alimentari del vicino comprensorio alpino che sapranno arricchire le tavole del prossimo Natale .

Per quanto riguarda gli eventi collaterali, il programma, a cura del Comitato San Maurizio in collaborazione con il Civ, propone:

– venerdì 17 dicembre, Babbo Natale Trampoliere! Laboratori natalizi con i fantastici Elfi;

– sabato 18 dicembre: canti e arie natalizie interpretati dagli autentici suonatori delle Alpi in trio itinerante. In P.zza Serra, alle ore 16.30, “La Notte Santa… verso Betlemme – Coro con Claudia” a cura dell’Ass. MusicArtemia direzione di Margherita Davico. Sempre nel pomeriggio, un dolce momento con la cioccolata calda offerta dal Caffè Pepito;

– domenica 19 dicembre, alle ore 16.00, appuntamento in piazza F. Serra con le narratrici di storie per bambini per vivere insieme ai più piccoli la magia del Natale;

– domenica 19 e lunedì 20 dicembre, Arie Natalizie suonate dagli autentici Zampognari Occitani;

– martedì 21, alle ore 17.00, Auguri alla Città! con il gruppo musicale I Trilli presso il Cinema Centrale, in collaborazione con il CIV;

– mercoledì 22 dicembre, in via XX Settembre e nelle aree limitrofe, esibizioni di danza degli atleti della Suola New Movanimart, con la direzione di Roberta Airaghi.