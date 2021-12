La Polizia di Stato di Ventimiglia ha eseguito, nel pomeriggio di ieri, un ordine di esecuzione per la carcerazione disposto dall’Autorità Giudiziaria a carico di un giovane romeno residente nella città di frontiera.

L’uomo, oggi ventenne, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato condannato con sentenza definitiva per reati commessi a Ventimiglia nel gennaio dell’anno scorso, quando era ancora minorenne.

Per tale motivo l’ordine di carcerazione è stato emesso dal Tribunale per i Minorenni di Genova.

La pena residua da scontare è stata determinata dai Giudici in 5 mesi e 6 giorni di reclusione.

In una notte di gennaio del 2020, in concorso con una ragazza di 16 anni, si era reso responsabile di una serie di furti in esercizi commerciali del centro cittadino, due ristoranti ed un centro estetico.

Al termine di una breve indagine, nella quale erano risultate decisive le immagini dei sistemi di videosorveglianza, i due minorenni erano stati individuati dagli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia.

Messi alle strette dai precisi riscontri raccolti a loro carico dai poliziotti, entrambi avevano poi confessato i reati commessi, in occasione dei quali avevano procurato ingenti danni per i danneggiamenti compiuti per entrare nei negozi.

Nel tardo pomeriggio di ieri l’arrestato è stato associato all’istituto penale minorile di Torino.