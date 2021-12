Kristijan Zoccola è il nuovo Direttore della Struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria. Classe 1975, di origini alessandrine, arriva dalla Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia Universitaria 1U della Città della Salute e della Scienza di Torino, presidio del Centro Traumatologico Ortopedico (CTO), dove dal 2015 ha ricoperto l’incarico dirigenziale di Chirurgia del Bacino con indirizzo ad alta specialità di Chirurgia Protesica e Traumatologia. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino dove ha anche conseguito nel 2007 la specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, dal 2008 al 2011 ha assunto l’incarico dirigenziale presso la Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia, Chirurgia Protesica e Traumatologia dello Sport dell’Ospedale Maria Adelaide di Torino. Ha completato poi la formazione chirurgica con periodi di studio all’estero, conseguito l’abilitazione alla chirurgia robotica applicata in diversi interventi protesici robotici all’anca e al ginocchio e si è specializzato nella chirurgia mini invasiva dell’anca, eseguendo interventi di chirurgia protesica per via anteriore e postero laterale. Ricopre inoltre la carica di consigliere della Società di Ortopedia e Traumatologia Ospedaliera Piemontese.

Docente cultore della materia di Traumatologia dello Sport presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Torino e tutor per i medici specializzandi di Ortopedia e Traumatologia, ha partecipato alla stesura di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali ed è consigliere scientifico dell’Associazione Italiana per lo Studio della Traumatologia del Bacino.

All’interno dell’Ospedale di Alessandria si occupa di chirurgia protesica dell’anca e del ginocchio, di traumatologia degli arti e traumatologia sportiva, tratta inoltre insieme al suo team la patologia dell’anca e del bacino: traumatica (fratture), degenerativa (artrosi, sacroileiti), dell’età evolutiva (displasia, epifisiolisi, Perthes), conflitto femoro acetabolare e deformità.

“Per me ricoprire questo ruolo all’interno dell’Ospedale di Alessandria è davvero un ritorno alle origini dato che mio padre è di Alessandria – afferma il Dr. Kristijan Zoccola – quindi sono davvero felice e onorato di far parte di questa squadra in cui ogni professionista presenta un livello elevato di specializzazione per le singole patologie che trattiamo, anche in modo superspecialistico. Ecco perché una delle mie prime azioni in qualità di Direttore della struttura è stata l’istituzione di un ambulatorio specifico sulla chirurgia mininvasiva protesica dell’anca e del ginocchio al fine di rende accessibili a tutti i pazienti questo tipo di interventi in tempi brevi”.

Valter Alpe, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria: “Sono lieto che il dottor Zoccola sia alla guida di un reparto che si è sempre caratterizzato per l’innovazione, sia clinica che tecnologica. Credo che il profilo professionale ed umano del dottor Zoccola, le sue competenze e la sua visione saranno un ulteriore valore aggiunto per la nostra Azienda che ha nella sua progettualità la volontà di investire su alcuni aspetti legati proprio alla innovazione tecnologica, oltretutto in sinergica con altri enti, che specie nell’ambito della ortopedia possono elevare il livello qualitativo delle prestazioni e riposizionare l’ospedale come polo di attrazione”