Doppio appuntamento natalizio per il Sindaco di Tortona Federico Chiodi: nella giornata di ieri ha ricevuto la visita dei bambini dell’associazione tortonese “Dor de plai” che lavora per fornire servizi e favorire l’integrazione della numerosa comunità romena della nostra città, portando in dono alcuni lavori da loro realizzati e esibendosi in alcuni canti natalizi.

Il Sindaco ha ricambiato augurando loro di trascorrere un felice Natale e un sereno 2022

Nei giorni scorsi, invece, il primo cittadino si é recato presso la sede locale della Croce Rossa per un momento conviviale nel salone CRI del Comitato che oltre alla gradita partecipazione di Federico Chiodi ha visto anche quella del vescovo Guido Marini. Entrambi hanno voluto lasciare un augurio speciale per un sereno Natale a tutti i volontari.