La Giunta comunale di Tortona ha approvato, nella seduta di martedì 30 novembre, il prolungamento dell’orario dei servizi educativi per la prima infanzia, cioè asili nido e micronidi per bambini da 0 a 3 anni.

Il Comune ha infatti aderito al bando della Regione Piemonte a sostegno del prolungamento orario ottenendo un contributo di 57.200 euro che consentirà di aumentare di un’ora, dalle 16.30 alle 17.30, l’apertura degli l’asili nido “Arcobaleno” in via Trento e “Santachiara” in piazzetta Gambara.

“Si tratta di un provvedimento che va incontro alle esigenze di tanti genitori – ha dichiarato l’assessore comunale Marzia Damiani (nella foto) – i servizi rivolti alla prima infanzia svolgono un ruolo fondamentale per tanti genitori che lavorano a tempo pieno, consentendo di affidare i loro bimbi, ancora troppo piccoli per la scuola dell’infanzia, in un luogo sicuro dove possono iniziare un percorso di apprendimento e, soprattutto, di socialità. L’estensione oraria era stata richiesta da tempo, in modo da coincidere maggiormente con l’orario di chiusura di molti uffici e attività”.

L’asilo nido “Arcobaleno” conta 50 posti suddivisi in tre sezioni per bambini da 6 a 36 mesi; l’asilo nido “Santachiara” conta invece 40 posti (tre sezioni, da 6 a 36 mesi) e sono gestiti con partenariato pubblico-privato insieme all’Odpf Santachiara.