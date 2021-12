Lei é una scrittrice ornai famosa, autrice di molti libri e l’ultimo è davvero intrigante. Ci riferiamo a Patrizia Riello Pera e alla sua ultima opera “Chiusi nella villa”, un romanzo breve ambientato in una settecentesca villa veneta.

La trama è davvero interessante: l’architetto Giulio Braghetto è solito trascorrere le vacanze nella sua villa in campagna. Entrato da qualche tempo a far parte del “Circolo del Paranormale”, decide di invitare gli amici, offrendo di partecipare a una seduta spiritica. A sorpresa, si presentano alla villa anche il figlio di Giulio, Vittorio, (con un paio di amici) e Clarissa, l’ex moglie dell’architetto. Il giorno seguente, l’allegra compagnia viene gettata nel panico. A causa dell’emergenza per il coronavirus, il Comune di Tantamalora viene dichiarato zona arancione.

Non si potrà né entrare né uscire senza l’autocertificazione. Il dr. Federico Braghetto, zio di Giulio, medico in pensione, impone ai presenti la quarantena volontaria. Giulio e gli ospiti cercano ogni modo per passare il tempo, per dare quindi luogo alla tanto attesa seduta spiritica…

Per sapere come va a finire ovviamente dovrete leggerlo….

il libro è disponibile nei maggiori bookstore fra cui https://www.mondadoristore.it/Chiusi-nella-villa-Patrizia-Riello-Pera/eai978883377792/ e anche presso le librerie su ordinazione.

Se invece volete avere ulteriori informazioni sulla scrittrice, ecco alcuni link

https://patriziarielloperalibri.it/

https://www.facebook.com/rielloperapatrizia

https://www.facebook.com/groups/450112665111811