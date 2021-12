Presso la Sala Romita del Comune di Tortona è stato presentato il progetto “Invito a Teatro – Per una nuova spettatorialità a Tortona”, realizzato insieme al “Collettivo Esplorativo” gruppo di giovani che si propongono di affrontare la problematica della disaffezione del pubblico dai luoghi di cultura, soprattutto nell’ultimo anno e mezzo in cui, a causa dell’emergenza sanitaria, questi luoghi sono stati inaccessibili e in particolare di promuovere la cultura del teatro.

Il progetto è diviso in tre fasi: un laboratorio di teatro destinato ai più giovani, con sezioni didattiche appositamente preparate; un workshop composto da due seminari intensivi che integrino il laboratorio con esperienze pratiche; contributi alla fruizione teatrale, ovvero lezioni coordinate da un docente aperte alla cittadinanza. Il laboratorio in particolare sarà un percorso di formazione teatrale per principianti, consentendogli di muovere i primi passi “in scena”: sarà gestito da Ludovica Taurisano (attrice, figurante, critica teatrale, insegnante di movimento) e Gerardo Innarella (docente, scrittore, drammaturgo e attore).

Le iscrizioni saranno aperte ai giovani fra i 18 e i 25 anni, per 10-15 partecipanti. I workshop invece saranno aperti a 25 partecipanti, impegnati due giornate consecutive per un minimo di 6 ore al giorno. Il contributo alla fruizione teatrale sarà invece proposto parallelamente alla stagione di prosa del Teatro Civico e saranno coordinati da Davide Cioffrese (dottorando di ricerca in Scienze del testo teatrale e musicale presso l’Università di Pavia).

Le iscrizioni saranno aperte dal 13 dicembre fino al 3 gennaio, mentre il corso inizierà il 22 gennaio prossimo per concludersi nel mese di aprile 2022