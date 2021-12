SABATO 11 DICEMBRE

Tortona: presso il Museo Diocesano in via Seminario, 7 dalle ore 15:30 alle 18:30 al Museo Diocesano asta benefica a favore della Caritas Diocesana tortonese – all’asta una decina di dipinti del XX secolo appartenuti allo scomparso don Pierluigi Secchi, parroco della val Borbera appassionato d’arte – info: Ufficio Beni Culturali dal lunedì al venerdì mattina tel.0131.816613 – 0131.816609 e-mail beniculturali@diocesitortona.it

Tortona: alle ore 16:30 piazza Duomo e piazza Arzano CHRISTMAS SONGS pomeriggio musicale con gli allievi della Civica Accademia L. Perosi (prevista per l’8 dicembre ma rinviata causa maltempo)

Tortona: alle 18 al centro mater Dei in via Don Sparpaglione spettacolo natalizio dal titolo “Buon Natale Signor Scrooge”,

Tortona: fino al 31 dicembre presso il Museo Diocesano in via Seminario mostra “Restituzione grandi opere” con possibilità di visita al Museo. Orario 15:30 alle 18:30

Tortona: fino al 6 gennaio al Centro Mater dei in via Don Sparpaglione Maxi presepe meccanico orario apertura info Centro Mater Dei tel. 0131.8183 (centralino)

Tortona: fino al 14 gennaio 2022 a palazzo Guidobono ”Urban art” L’esposizione presenta opere degli artisti ASP11, Roberto Bottone, Fabrizio Falchetto, Andrea Franzosi franZroom, GhiriGhori, Alessandro Gianola, Guasto, Okiso, Rimoe, Manuela Tomiato e Vaco.

Si tratta di un gruppo di artisti tortonesi e del territorio alessandrino piuttosto eterogenei per stile e tecniche, ma che si richiamano tutti, in un modo o nell’altro, al mondo dell’Arte Urbana. Alcuni di loro hanno lavorato nell’ambito del Graffitismo e della Street Art e in alcuni casi sono tutt’ora attivi come writer; altri si sono confrontati con le tecniche e le tematiche di questa tendenza artistica traendone ispirazione e spunti creativi. Orario: al lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18





Tortona: fino al 6 marzo presso il Museo del Divisionismo in corso Leoniero mostra fotografica “Tortona-Milano A/R Impressioni di viaggio”. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

DOMENICA 12 DICEMBRE

Tortona dalle ore 9 alle 18 in via Emilia ALLA FIERA DEL G.A.S. mercato prodotti biologici artigianali

Tortona: alle 18 in cattedrale concerto di Natale con l’Esemble Coro Ambrosiano.

Castelnuovo Scrivia: Aspettando il Natale in piazza Vittorio Emanuele II PROGRAMMA: ore 10/19 Il Mercatino, prodotti e eccellenze del territorio con gli espositori e associazioni del volontariato – ore 14:30 addobbiamo insieme l’albero di Natale e Il Mondo Magico delle Fiabe – ore 17:15 “By Faith” coro gospel di Alessandria – esibizione dei danzatori “Dream Drop”