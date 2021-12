In occasione del periodo natalizio, insieme ai bambini del nido d’infanzia Abbracciaperte di San Bartolomeo al Mare, è stato realizzato un calendario dell’Avvento itinerante presso gli esercizi commerciali siti sul territorio del Comune di San Bartolomeo al Mare.

L’iniziativa è nata da uno spunto offerto alle educatrici dai bambini stessi, i quali durante un’uscita (i bambini vengono spesso accompagnati all’aperto sulla spiaggia per passeggiate mattutine, a contatto con la natura e all’aria aperta), per gioco hanno iniziato a cercare sulla spiaggia “pezzetti di Babbo Natale”. Da qui, le educatrici hanno sviluppato una storia nella quale Babbo Natale era un po’ malato, senza colore e senza affetto da parte della gente (spunto tratto dal libro “I vestiti di Babbo Natale” T. Renna-L. Santinelli). La missione dei bambini è diventata quella di restituire il colore a Babbo Natale attraverso l’Amore condiviso e i pensieri gentili. E così, giorno dopo giorno, passando da un commerciante all’altro ritroviamo pezzetti di colori, pensieri gentili e semplici gesti affettuosi capaci di scaldare il cuore, perché l’amore è un elettricista.

Questo progetto trova sintonia con la programmazione annuale del servizio che vede come protagonisti i pregiudizi e gli stereotipi, qui declinati nel “Babbo Natale è di colore rosso” e “a Natale si è tutti più buoni”.

L’iniziativa è stata accolta con molto entusiasmo da entrambe le parti e, nonostante alcuni intoppi e rallentamenti dettati dalla pandemia e dal delicato momento storico che ancora affrontiamo con estrema tenacia, gli utenti del servizio hanno comunque trovato il modo di far sentire la loro presenza sul territorio e diffondere Amore, non solo per Babbo Natale ma per tutti, grandi e piccini!

Al fine di mantenere forte il legame con la nostra comunità, il servizio ha accolto la proposta del bar Sidecar di San Bartolomeo al Mare, e proporrà alle famiglie di condividere una merenda martedì 21 dicembre, occasione per scambiarsi di persona gli auguri di buon Natale e per poter imbucare la letterina nella cassetta personale di Babbo Natale installata all’interno del bar, limitrofo al nido d’infanzia Abbracciaperte di San Bartolomeo al Mare.

