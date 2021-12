Fino al 9 gennaio tra Alessandria e Totona non si va in treno ma solo in bus

Proseguono i lavori di potenziamento infrastrutturale per il Terzo Valico. In questa fase saranno eseguiti interventi propedeutici alla riapertura della linea Novi-Pozzolo-Rivalta Tortona per i collegamenti sia merci che viaggiatori e per il successivo innesto del Terzo valico alla linea Alessandria – Piacenza. Per consentire le attività di cantiere, dal 18 dicembre al 9 gennaio, la circolazione tra Tortona e Alessandria sarà sospesa e l’offerta ferroviaria regionale nella tratta sarà sostituita con bus. Nel dettaglio: · Regionali Milano – Alessandria cancellati e sostituiti nella tratta Tortona – Alessandria;

· Regionali Voghera-Alessandria cancellati e autosostituiti nell’intero percorso;

· Regionali Milano – Asti percorreranno l’itinerario alternativo via Arquata Scrivia, mantenendo le stesse fermate ma con le seguenti variazioni di orario: treno 2357 partenza da Asti alle ore 6.20 e da Alessandria alle ore 6.40; rimane invariato il restante percorso fino all’arrivo a Milano alle ore 8:37; treno 2337 modifica l’arrivo ad Alessandria alle ore 20:34 e ad Asti alle ore 20:58; collegamenti Intercity notte Torino – Lecce saranno deviati via Milano (Novara).

