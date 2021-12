Obiettivo della misura è agevolare l’accesso alle attività commerciali del centro storico in previsione del consueto shopping natalizio, facilitando la fruizione dei parcheggi cittadini con la gratuità delle ultime tre ore di parcheggio regolamentato nei dieci giorni che precedono il Natale.

“Dopo due anni di difficoltà particolari per tanti commercianti – le parole dell’Assessore alla Polizia Locale William Tura – abbiamo voluto confermare e riproporre come l’anno scorso la sosta gratuita nell’ultima fascia di tre ore di parcheggio regolamentato, quella solitamente più gettonata per gli acquisti, per il periodo pre natalizi. Questa misura temporanea si aggiunge a quella che prevede la completa gratuità dei parcheggi in tutta la città nella giornata di sabato pomeriggio”.

Il provvedimento adottato è stato trasmesso a A.S.M. VOGHERA S.p.A. per l’applicazione di quanto stabilito.