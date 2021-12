Torna la magia natalizia ad Acqui Terme con il Villaggio di Babbo Natale. Un’esperienza unica da vivere in piazza Italia e in corso Dante con tantissime luci, installazioni, scenografie e addobbi natalizi. L’albero di Natale si accenderà già il 27 novembre, in occasione della mostra regionale del tartufo Acqui & Sapori, e darà il via con un po’ d’anticipo ai festeggiamenti natalizi, per un’edizione organizzata dal Comune di Acqui Terme, in programma dal 3 dicembre al 24 dicembre, ricca di intrattenimenti musicali ed eventi per bambini sparsi per la città. Ad accogliere gli ospiti in piazza Italia ci sarà una grande e attrezzata pista di pattinaggio sul ghiaccio che animerà il Villaggio del Natale per tutta la sua durata, e proseguirà fino al 6 gennaio. Tra incredibili giochi di luce, si potrà passeggiare tra le tipiche casette in legno e pagode bianche del Mercatino di Natale, organizzato da D&N eventi in corso Dante, che offriranno un’immagine suggestiva e coordinata, dove sarà possibile trovare oggetti artigianali, dolci e prodotti locali.

Immancabile la Casa di Babbo Natale che verrà allestita in corso Dante dove sarà possibile incontrare un inimitabile Babbo Natale, felice di accogliere e salutare i grandi e i piccini ogni sabato e domenica dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. I colori invaderanno la città. Su iniziativa dell’associazione Xenia, gli alberi in piazza Levi saranno decorati con la tecnica dell’urban knitting, street art che addobba la città con lavorazioni a maglia o ad uncinetto. Nella stessa area sarà allestito un pupazzo rappresentante Rosa Granny, la nonna di Babbo Natale, e sarà creato un percorso con decorazioni nelle vetrine dei negozi fino alla casetta di Babbo Natale.