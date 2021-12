Doppio appuntamento – anzi triplo, perché una manifestazione viene ripetuta il giorno seguente – a Pontecurone per l’ultimo week end prima delle festa natalizie.

Sabato 18 dicembre ore 21 e domenica 19 al pomeriggio una particolare esposizione dei giocattoli di una volta con la presenza di Babbo Natale, mentre domenica sera concerto di Natale.

Mentre domenica è in programma un concerto che ci illustra Marialuisa Ricotti.

Sempre le Festività natalizie diffondono una spiritualità intensa, un bisogno di elevare l’anima, di testimoniare la nostra sensibilità religiosa, la nostra fede. La musica, con le sue misteriose e ineffabili armonie, ci aiuta ad aprire la nostra anima al Dio che si fa uomo. Ecco allora il trionfo di concerti natalizi nelle nostre chiese! Poteva mancare la collegiata di Santa Maria Assunta a Pontecurone, paese Natale di San Luigi Orione?

Col patrocinio del Comune, domenica 19 alle h. 21, il tradizionale Concerto di Natale, eseguito dal coro “San Luigi Orione”, diretto dal M.° Gian Maria Franzin, sarà quest’anno dedicato alla memoria del caro Maestro Giovanni Civeriati e vedrà la partecipazione di Mattia Arcuri alle percussioni, di Ilaria Strugariu al pianoforte e di Umberto Spaviero al fagotto. Presenterà la serata Beatrice Limoncini.

Quest’anno, 150° della nascita del nostro Santo, il ricavato sarà devoluto alla parrocchia per la ristrutturazione dell’Oratorio. Per questo alla melodia s’intrecceranno ricordi, emozioni, passioni e il concerto sarà anche simbolo di amicizia, di socialità, di condivisione di uno scopo, di un progetto, di un’idea. Per rendere speciale il tempo da trascorrere insieme.

Marialuisa Ricotti