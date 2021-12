Le prime dosi della versione pediatrica del vaccino Pfizer inviate dalla struttura commissariale sono state consegnate mercoledì 15 dicembre presso i depositi farmaceutici di ASL AL e sono state somministrate da ieri, giovedì 16 dicembre. Le vaccinazioni saranno effettuate in ambulatori diversi rispetto ai centri vaccinali in cui si somministrano le vaccinazioni antiCovid19 agli adulti. Ai bimbi è riservato il vaccino mRNA pediatrico Comirnaty (Pfizer) autorizzato nelle scorse settimane dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). La indicazioni del Ministero della Salute prevedono la somministrazione di due dosi a distanza di tre settimane l’una dall’altra. I bambini sotto i 12 anni sono esenti dal Green Pass. L’immunizzazione della fascia 5-11 è finalizzata a proteggere la salute e limitare il contagio e l’avanzata del virus.

Una particolare attenzione viene dedicata ai bambini con specifiche patologie, che saranno convocati e presi in carico direttamente dall’Ospedale Infantile di Alessandria.

Le vaccinazioni avranno luogo presso gli ambulatori vaccinali pediatrici dei Distretti (non presso gli HUB vaccinali riservati a over 12) e presso l’Ospedale Infantile di Alessandria. Di seguito sedi e indirizzi:

ALESSANDRIA via Pacinotti, 38 dal Lunedì al Venerdì ALESSANDRIA c/o Ospedale Infantile Spalto Marengo, 46 dal Lunedì al Venerdì ACQUI via Alessandria 1 dal Lunedì al Venerdì TORTONA via Milazzo, 1 dal Lunedì al Venerdì NOVI via Papa Giovanni XXIII dal Lunedì al Venerdì OVADA via XXV Aprile, 22 dal Lunedì al Venerdì CASALE via Palestro, 41 dal Lunedì al Venerdì

Le preadesioni alla vaccinazione pediatrica si possono esprime su www.ilpiemontetivaccina.it e sono aperte per i bambini da 5 a 11 anni. Nei giorni successivi alla preadesione arriverà ai genitori l’sms di convocazione con data, luogo e ora dell’appuntamento.

Per manifestare l’adesione il genitore/tutore/affidatario dovrà inserire Il numero di Tessera Sanitaria e il Codice Fiscale del minore, indicando il proprio numero di telefono cellulare. Per modificare o annullare l’appuntamento il genitore/tutore/affidatario dovrà inserire Il numero di Tessera Sanitaria e il Codice Fiscale del minore, unitamente al codice di prenotazione inviato via SMS con i dati dell’appuntamento.

Il minore dovrà presentarsi all’appuntamento accompagnato da genitore/tutore munito di autocertificazione di responsabilità genitoriale e consenso alla vaccinazione per il minore. L’autocertificazione e il consenso, unitamente alla copia di un documento di identità valido, dovrà essere consegnata per entrambi i genitori, oppure per il tutore, oppure unitamente alla dichiarazione di famiglia monogenitore.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta, scrivere a urp@aslal.it o contattare il numero verde 800 957795.