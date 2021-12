Ancora una volta il Lions Club Alessandria Marengo è al fianco di Caritas e delle persone in difficoltà. Sono ben 150, infatti, le borse di generi alimentari donate dall’associazione filantropica presieduta da Giovanni Cavallero. Nella mattinata di sabato 18, al refettorio della mensa Tavola Amica di via delle Orfanelle, sono state distribuite a una ventina di famiglie borse di generi alimentari a lunga conservazione. La consegna delle buste dono è proseguita anche il giorno seguente, domenica 19, «e andrà avanti fino a venerdì 24. Nel rispetto delle normative – spiega Giampaolo Mortara, direttore di Caritas Alessandria – consegneremo non più di 20 borse al giorno per altrettante famiglie. In questo momento, di nuovo abbastanza critico, occorre mantenere la massima prudenza».

«Riso, salsa, pelati, sottaceti, tonno, farina, oltre a latte, pasta e biscotti, sono le derrate alimentari che anche quest’anno abbiamo voluto donare alle famiglie bisognose che vengono aiutate da Caritas Alessandria. Lo stesso tipo di materiale lo abbiamo consegnato anche all’Associazione San Vincenzo de Paoli, ai Frati cappuccini e ad altre Parrocchie locali», commenta Giovanni Cavallero, presidente del Lions Club Alessandria Marengo. «In occasione delle festività natalizie, complessivamente, offriamo il nostro aiuto a circa 250 famiglie, perché riteniamo che ancor di più in questo momento occorre essere vicini alle persone che purtroppo vivono situazioni difficili». Un gesto simbolico, ma di concreta vicinanza nei confronti di coloro che durante tutto l’arco dell’anno trovano in Caritas un supporto morale e materiale.

Venerdì 24, inoltre, all’interno dell’iniziativa “Regala un Natale”, insieme ai membri della Comunità di Sant’Egidio e con la collaborazione della cooperativa sociale Company& e della Comunità di San Benedetto al Porto, alla mensa Tavola Amica verrà offerto un pranzo (nel rispetto delle norme anti contagio) alle persone più fragili e ai senza fissa dimora, ai quali verrà consegnato anche un piccolo regalo di Natale. Per l’occasione, poco prima della distribuzione dei pasti, il vescovo di Alessandria monsignor Guido Gallese, farà visita al centro di via delle Orfanelle portando il saluto e il ringraziamento della Diocesi agli operatori della Caritas e alla Comunità di Sant’Egidio.