Un’ottima affluenza di visitatori ha coronato la prima giornata di Open Day dei due plessi dell’ I.I.S. Marconi di Tortona., nella giornata di domenica 12 dicembre. Quella che per l’Istituto è sempre stata un’occasione di condivisione di intenti e di impegno per docenti, alunni e personale scolastico, in una sorta di vera e propria ”festa della scuola” ha assunto quest’anno un valore ancora più significativo.

Dopo il lungo lockdown imposto dall’emergenza pandemica, e pur nel più rigoroso rispetto delle norme di prevenzione sanitaria, gli studenti, supportati dai loro insegnanti, hanno infatti potuto incontrare “in presenza” i ragazzi delle Scuole Medie ed i loro genitori, per illustrare le linee programmatiche, le attività laboratoriali e progettuali inserite nell’offerta formativa, le modalità di lavoro della didattica per competenze attuate nelle classi del progetto “Notebook nello zaino” e gli sbocchi futuri offerti dai corsi attivati nei due plessi: la sede centrale di viale Einaudi, con i corsi Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica e Meccatronica, Chimica, Materiali e Biotecnologie, Liceo di Scienze Applicate ed il nuovissimo corso di Trasporti e Logistica, mentre al plesso “Carbone”, che costituisce il polo economico del “Marconi”, sono stati presentati i corsi Amministrazione, Finanza e Marketing (ex Ragioneria) e Professionale per i Servizi Commerciali.

Prossimo appuntamento per genitori e future “matricole” sabato 15 gennaio dalle 15.00 alle 18.00: vi aspettiamo!