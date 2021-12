I dati sulla diffusione del contagio di oggi, lunedì 13 dicembre, a Tortona, sono i seguenti: 51 persone residenti in città risultano positive al Covid-19 (quattro in più rispetto a venerdì scorso); in ospedale si trovano tre pazienti positivi al Covid ( = ), ricoverati nel reparto di terapia intensiva.

Che dire? Un aumento leggermente inferiore pari all’ 8.5% ma in tre giorni invece che in quattro. Il nostro appello rimane sempre lo stesso: fate la terza dose, tenete la mascherina al chiuso e all’aperto se c’è assembramento, mantenete il distanziamento sociale e lavatevi spesso le mani.