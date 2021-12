Chissà se effettivamente il nostro articolo non certo tenero coi tortonesi, pubblicato sabato scorso dopo l’impennata di contagi (https://www.oggicronaca.it/2021/12/nuova-impennata-di-contagi-a-tortona-20-ma-e-cosi-difficile-rispettare-tre-semplici-regole/) non sia veramente servito a qualcosa visto che ad una settimana di distanza i dati sulla diffusione del contagio di oggi, venerdì 17 dicembre, a Tortona, sono i seguenti: 53 persone residenti in città risultano positive al Covid-19 (due in più rispetto a lunedì scorso con un aumento di solo il 3,7% contro il 20 di una settimana fa).

In ospedale a Tortona, invece, si trovano cinque pazienti positivi al Covid (+2), due ricoverati nel reparto di terapia intensiva, mentre gli altri sono sottoposti a cure di media intensità.

Lo ripeteremo fino alla noia, ma continuate ad usare la mascherina COPRENDO ANCHE IL NASO, tenete la distanza e lavatevi spesso le mani, anche col disinfettante!