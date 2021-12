Riportiamo di seguito una segnalazione giunta in redazione da una lettrice: “salve – ci scrive una lettrice di cui per sicurezza omettiamo le generalità -vi contatto per fare girare la voce che a Tortona c’è una banda di ladri che con strumenti appositi aprono balconi e porte finestra ed entrano in casa. L’orario è 16 e 30 / 17 e 30 circa. Inoltre nelle vicinanze è stata avvistata una mini cooper verde e utilizzano il fischio come segnale. Grazie.”

Correlati