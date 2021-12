Visite inaspettate all’Ospedale Infantile di Alessandria nei giorni scorsi con l’arrivo di Elsa e Spiderman, aiutanti di Babbo Natale per un giorno.

Concetta Feo, in arte “Nutella” e per l’occasione Elsa di Frozen, e il figlio Davide Santo sono infatti arrivati nell’atrio del presidio pediatrico con alcuni sacchi ricolmi di regali per i piccoli pazienti ricoverati: “Da sette anni faccio l’animatrice per bambini e dopo essere stata all’Ospedale di Asti, negli asili e al Regina Margherita, quest’anno ho pensato di portare un po’ di gioia anche al Cesare Arrigo. Per me è sempre un’emozione far felici i bambini, riempie proprio il cuore”.

E dopo i personaggi di fantasia non potevano mancare i nonni che esaudiscono i desideri dei più piccoli tutto l’anno, non solo a Natale. Roberto e Maria Luisa, o meglio Nonno Berto e Nonna Berta come li chiama la nipotina, hanno consegnato tantissimi giocattoli per ogni età, trasformando così i bambini dell’Infantile nei loro nipoti.

L’Azienda Ospedaliera di Alessandria ringrazia tutti i donatori che in occasione del Santo Natale hanno avuto un pensiero speciale per i bimbi presenti in ospedale, un gesto di affetto e generosità che rende le festività un po’ più gioiose.