La Fondazione Teatro Marenco presenta, sabato 1° gennaio 2022 alle ore 20, 45, il Gran Concerto di Capodanno nell’incantevole e storico Teatro Romualdo Marenco di Novi Ligure, che vede protagonista l’Orchestra Classica di Alessandria diretta per l’occasione da Andrea Oddone, con la presenza del soprano Sung Hee Park, il flauto solista Giuseppe Nova, la partecipazione di Sang Eun Kim e Hyunjeong Lee, eccellenti soprani prossimi ad una brillante carriera e la voce narrante di Giulio Graglia.

L’attesissimo concerto dal titolo “Da Mozart a Marenco” proporrà momenti di raffinata bellezza con l’esecuzione della sinfonia n.29 in La maggiore k 201 di W.A. Mozart, una delle sue più famose sinfonie giovanili pervasa di tempra ardente e impulsiva, per poi immergersi in una seconda parte caratterizzata da eleganti atmosfere che spazieranno da melodie Verdiane a romanze ottocentesche, dai virtuosismi del flauto nell’Habanera di Bizet, all’esecuzione delle musiche di Romualdo Marenco.

L’evento è in collaborazione con Regione Piemonte, Comune di Novi Ligure, Acos Spa.

Per prenotazioni vendita online Vivaticket, vendita diretta presso il Teatro Marenco (mercoledì e venerdì feriali dalle 17,30 alle 19).

Info: cell 347/ 7360627 dal lun al ven (15- 19). Mail: segreteria.teatromarenco@ gmail.com

Per interviste e approfondimenti

Laura Gobbi

Email: laurateatromarenco@gmail.com

Mobile: 338 393 76 05

www.teatroromualdomarenco.it