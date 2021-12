Per domenica 12 dicembre è infatti in calendario il percorso Arte, una questione di famiglia, curato da Lia Carrer. La visita inizierà alle ore 15,30 e prenderà in considerazione alcune opere della Pinacoteca che testimoniano il rapporto familiare intercorso tra molti pittori dell’area piemontese nel corso dei secoli.

La visita prenderà avvio dalla sala Noemi Gabrielli con le tavole quattrocentesche dei fratelli Aimo e Balzarino Volpi, per proseguire con lo stendardo di Maestro spanzottiano e con le opere legate alla bottega di Bernardino Lanino e dei Giovenone, per concludersi con alcune opere seicentesche di Guglielmo Caccia e della figlia Orsola Maddalena.

Il percorso avrà una tappa finale esterna alla chiesa di San Domenico, dove sarà possibile osservare un affresco meno noto, attribuito ai fratelli Volpi.

Biglietto: 2,50 euro, mentre ingresso gratuito per i titolari Abbonamento Musei e tessera Momu. Si ricorda che per accedere al Museo Civico bisogna essere in possesso del Green Pass “base”.

