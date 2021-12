La Dussmann Service, ditta che fornisce il servizio di refezione scolastica per il Comune di Novi Ligure, ha donato tre tablet ai tre circoli didattici cittadini. I dispositivi portatili sono stati consegnati questa mattina presso la Scuola Zucca alla presenza dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Andrea Sisti, e dei rappresentanti degli istituti scolastici. “Dussmann Service – ha dichiarato Barbara La Malfa, Funzionario Commerciale della Filiale Sviluppo Ristorazione Scuole – offre la massima collaborazione per venire incontro alle esigenze delle scuole in un momento particolarmente difficile a causa della pandemia. I tablet di ultima generazione potranno, infatti, essere utilizzati in caso di didattica a distanza ma anche per progetti di apprendimento stimolanti e al passo coi tempi”.

