Riparte la programmazione del Teatro dell’Albero e del comune di San Lorenzo al Mare. La Sala Beckett sarà’ protagonista per le prossime festività’ di una Rassegna Jazz, una Rassegna per Bambini, il Concerto di Capodanno e infine uno spettacolo teatrale a cura della Compagnia Stabile Citta’ di Sanremo.

Si parte con il Jazz il 10 dicembre con un tributo

A K I N D O F M I L E S

A l b e r t o M a n d a r i n i | Tromba, Flicorno, Live Electronics

M a r c o T i n d i g l i a | Chitarra, Live Electronics

D i n o C e r r u t i | Contrabbasso, Basso Elettrico, Live Electronics

R u d y C e r v e t t o | Batteria, Percussioni



Partendo dalle sonorità di In A Silent Way, Bitches Brew e On The Corner e su fino adAura, Tutu o Amandla, questo collaudatissimo trio si propone di indagare la musica di MilesDavis con l’intento di cogliere tutte le sfumature di quel momento di grande fermento musicale,a tratti anche un po’ scanzonato, e riproporle, inevitabilmente filtrate dalle esperienzepersonali, in un’epoca e in un paese dove, pare, non ci sia più molto spazio per la creatività,per un pensiero autonomo fuori dal coro e, purtroppo, anche per sognare…La strumentazione, decisamente “elettrica”, sarà il punto di forza e di partenza per i voliimprovvisativi di questi 4 musicisti, che si incontrano su un terreno estremamente stimolante esuggestivo, al fine di dare libero sfogo alla loro creatività. La performance sarà quindi ricca dipathos, di interplay e con un occhio di riguardo anche all’aspetto più onirico e psichedelico,legato fin dall’inizio, e in modo indissolubile, a questo intrigante genere musicale.



Il concerto sara’ preceduto dalla presentazione del libro “AROUND ME…JAZZ” di Umberto Germinale a cura di Maurilio Giordana.



Di seguito il programma e tutte le informazioni necessarie.Biglietti acquistabili on line a € 12 sul sito www.ilteatrodellalbero.it. Abbonamento a 3 serate € 30

Obbligatorio il Green Pass e mascherina