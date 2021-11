E’ accaduto verso le sei di questa mattina, venerdì 5 novembre, in una casa in via Statuto, nel Comune di Pontecurone.

Secondo la prima sommaria ricostruzione, un pensionato è caduto tra le mura domestiche della casa in cui abita e non riusciva a rialzarsi. E’ stato dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorritori della Misericordia di Tortona con l’intento di trasportare l’uomo al Pronto Soccorso ma poiché le scale erano molto strette e l’uomo sentiva un forte dolore e c’era il timore si fosse rotto il femore, per cui era impossibile trasportarlo sia con la barella, sia su un’apposita sedia, hanno deciso di chiedere aiuto chiamando i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona.

Questi ultimi, insieme ai due operatori della Misericordia, hanno dato vita ad un vera e propria catena umana: hanno caricato l’uomo sulla barella e poi visto che che questa non passava dalla curva delle scale, l’hanno sollevata in alto facendola passare mano per mano, fino a quando la barella non ha raggiunto il pianterreno e, col pensionato sopra, è stata caricata sull’ambulanza diretta in ospedale.

E’ il secondo intervento di rilievo effettuato dai pompieri in 48 ore. L’altra mattina, infatti, i pompieri sono intervenuti in via Marsala a Tortona, per rimuovere un albero che a causa maltempo era caduto sull’asfalto. Per fortuna si è verificato mentre non transitavano né auto né persone, tuttavia la pianta è rimasta in mezzo alla strada e ha bloccato il traffico. E’ stata prontamente rimossa dai Vigili del fuoco.