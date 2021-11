Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 14 novembre alla periferia di Tortona sul ponte del torrente Scrivia lungo la ex statale 10.

Si è trattato di uno schianto frontale fra due auto di cui vede le immagini.

Nell’impatto sono rimaste ferite due donne e un uomo, per fortuna, a quanto pare non in pericolo di vita.

Tutti sono stati trasportati al pronto Soccorso dell’ospedale a cura del 118 e secondo la prima stima avrebbero riportato ferite di media gravità: contusioni e fratture varie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona e le forze dell’ordine.

L’incidente ha creato lunghe code in entrata e in uscita dalla città in quanto il ponte è rimasto aperto soltanto in una corsia a traffico alternato per oltre un’ora.