Grandi lavori a Pontecurone in vista dell’importante evento del 150esimo anniversario della nascita di San Luigi Orione. La nuova Giunta Comunale, in collaborazione con i Consiglieri Comunali con delega ha svolto diversi incontri consultivi ed organizzativi con associazioni, commercianti e scuole del paese.

Un primo incontro si è tenuto con il Dirigente Scolastico e gli insegnanti referenti per la scuola secondaria di 1° grado, scuola Primaria e quella d’Infanzia. In un clima di grande cordialità, da parte dei rappresentanti del Comune sono state avanzate proposte in merito ad alcuni progetti educativi.

Un secondo incontro ha avuto con i commercianti del paese, durante il quale si è discusso dei progetti per il periodo natalizio, della questione viabilità, delle future feste organizzate dal comune e dalle società del paese oltre ovviamente agli eventi per il 150° della nascita.

Terzo incontro con le associazioni del paese: in questa occasione non si è solo discusso del futuro ma si è già iniziato a programmare gli eventi che caratterizzeranno il prossimo anno e sono stati illustrati tutti gli eventi già programmati e organizzati.