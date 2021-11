Ennesimo incidente stradale alla periferia di Pontecurone sulla ex statale 10, in un punto dove periodicamente accadono fatti come questo e forse sarebbe necessaria una rotonda.

E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri e cogliamo l’occasione per ringraziare il lettore che ci ha mandato le immagini che vedete.

Secondo la prima sommaria ricostruzione un furgone con a bordo marito e moglie, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto condotta da un uomo. L’urto è stato piuttosto violento, ma per fortuna sempre stando ai primi rilevamenti, nessuno sembrava così grave da rischiare la vita o essere dichiarato in prognosi riservata.

Naturalmente sono stati trasportati al pronto Soccorso per accertamenti a cura dall’ambulanza del 118, mentre sul posto oltre ai Vigili del fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno messo in sicurezza i mezzi sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Tortona e la Polizia stradale.

Di seguito altre immagini dell’incidente.