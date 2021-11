Sabato 6 novembre 2021 è la data scelta per l’inaugurazione del restaurato Teatro Romualdo Marenco, un momento a lungo atteso che assume un significato importante per la città di Novi Ligure e per il panorama artistico culturale, sia a livello locale che nazionale. Il sipario si alzerà alle 20,30 con una serata dal titolo Ouverture alla quale sono stati invitati i rappresentanti delle Istituzioni e delle forze politiche dell’intero territorio.

Un’altra serata speciale sarà quella di venerdì 12 novembre, interamente dedicata alla partecipazione della società civile. All’evento, infatti saranno invitati tutti i cittadini che hanno contribuito alla raccolta fondi di “Adottiamo il Marenco” insieme ai rappresentanti delle Associazioni cittadine che operano nei più diversi settori, dal volontariato alla cultura e allo sport, ai sodalizi professionali e di categoria.