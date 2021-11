Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

ore 12.15: Deposizione di una Corona d’Alloro alla Lapide in ricordo delle Vittime dell’Alluvione del Sobborgo di San Michele – Chiesa Parrocchiale (via Remotti – San Michele, Alessandria)

ore 10.30: Celebrazione eucaristica in suffragio delle vittime dell’Alluvione