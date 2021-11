Sabato, dalle 10 alle 13, davanti il Gulliver di via Carducci, i volontari di Azione Tortona saranno presenti con il consueto banco di raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà.

Sono ormai più di 3 anni – dice il presidente Andrea Mantovani – che prosegue senza sosta, ogni primo sabato del mese, la nostra raccolta, e vogliamo ringraziare tutti coloro contribuiscono a questa attività solidale. I nostri volontari, dopo aver raccolto i generi alimentari al banchetto, svolgono anche la preparazione delle buste, inserendo il cibo di prima necessità ed eventuali altri prodotti, in maniera piuttosto equa su tutti i pacchi che, una volta pronti, vengono distribuiti il giorno dopo (domenica), dalle 10 alle 12 presso la sede di via Pelizzari 6..”

Le famiglie tortonesi che vengono a ritirare le borse sono spesso in aumento, per questo Azione Tortona chiede a chi si trova in una situazione economica migliore,di contribuire, per quanto possibile, a questa iniziativa.